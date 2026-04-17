Stadio Flaminio, chieste integrazioni tecniche alla Lazio: le ultime
17.04.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Contatti continui tra la Lazio e il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda in merito alla documentazione presentata dal club per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Secondo quanto riportato da Radiosei, gli uffici tecnici capitolini avrebbero chiesto alla società biancoceleste alcune integrazioni sulle relazione tecniche che sono state consegnate. Si tratta di questioni marginali e non sostanziali, per le quali dovrebbero volerci circa due settimane. Al momento non risulta una data di scadenza per la consegna: possibile che venga diffusa una nota da parte del Dipartimento nelle prossime ore.