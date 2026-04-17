Rai Sport, Marco Lollobrigida è il nuovo direttore: i dettagli
17.04.2026 14:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di José María Díaz Acosta
Marco Lollobrigida è il nuovo direttore di Rai Sport. Nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione della Rai ha formulato parere favorevole alla nomina.
A Lollobrigida la direzione di Rai Sport era già stata affidata ad interim, lo scorso febbraio, dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, seguite dalle polemiche sulla telecronaca in occasione dell’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.
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Jessica Reatini
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