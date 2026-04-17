Compagnoni si sbilancia: "Vedrei bene al Napoli due giocatori della Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli in vista della sfida di campionato contro la Lazio di Sarri, soffermandosi anche sull'eventuale ritorno dell'attuale allenatore biancoceleste sulla panchina azzurra. Ecco le sue parole:

"l ritorno di Sarri in azzurro mi piacerebbe tantissimo: potrebbe continuare la storia che aveva iniziato lì anni fa. Ho parlato diverse volte con Sarri e, quando parlavamo del Napoli, gli sono venuti i lucciconi agli occhi. È vero che c’è il rischio che non si ripeta la magia del suo triennio, ma ci sono giocatori nella rosa del Napoli che con lui potrebbero esaltarsi, come Alisson, Hojlund, lo stesso McTominay. Le minestre riscaldate di solito nella storia del calcio non hanno mai prodotto risultati ma nelle leggi dei grandi numeri esistono sempre le eccezioni".

La sfida con la Lazio e il momento del Napoli

"Taylor e Gila sono i giocatori che più mi piacciono della Lazio, quelli che vedrei bene anche nella rosa del Napoli. Il Napoli è scivolata a -9 dal 1° posto e forse per questo la partita contro i biancocelesti sembra avere poco appeal. Eppure si tratta di un match che può essere importante, in chiave 2° posto e Champions League".