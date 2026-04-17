Roma, i tifosi abbandonano Ranieri? Cosa sta succedendo

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RASSEGNA STAMPA - È in un clima carico di tensione che la Roma si avvicina al big match dell'Olimpico contro l'Atalanta. Sabato sera Gasperini affronterà il suo passato per restare aggrappato al treno Champions, un obiettivo che, a sei giornate dalla fine, è ancora alla portata. A Trigoria, però, va avanti la guerra fredda tra il tecnico e Claudio Ranieri, uno scontro combattuto dai due protagonisti a suon di dichiarazioni rilasciate prima e dopo l'ultima partita giocata contro il Pisa.

"Facile parlare di Malen e Wesley, ma tutti gli acquisti sono stati condivisi da società e allenatore" , aveva dichiarato il senior advisor del club nel pre gara. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nei giorni successivi la società non si è espressa, segno che la posizione sia simile a quella espressa da sir Claudio. A Gasp, dunque, non resta che rispondere sul campo. Solamente infilando una serie di risultati positivi da qui alla fine potrebbe provare a prevalere sul proprio contendente. D'altronde l'allenatore è stato chiaro con i Friedkin: se la Roma vorrà andare avanti con lui, non potrà farlo anche con Ranieri.

Nel frattempo il popolo giallorosso è compatto nel sostenere Gasperini. Pur senza rinnegare Ranieri, scrive La Rosea, i tifosi romanisti hanno apprezzato l'impronta messa in campo dal tecnico che, fin dal suo arrivo nella Capitale, non ha mai nascosto la sua ambizione di riportare la Roma nell'Europa che conta. Bocciare un altro progetto, dopo gli addii di Mourinho e De Rossi, vorrebbe dire ricominciare a pianificare da capo, probabilmente rimandando ancora quel salto di qualità tanto atteso. Il futuro è tutto da scrivere, ma Gasp sa bene che, per prendere punti agli occhi dei Friedkin, dovrà iniziare battendo la "sua" Atalanta.