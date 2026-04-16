Caso: “Momenti incredibili alla Lazio. L’anno del -9 tifosi straordinari”

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne de Il Cuoio, all’interno del Corriere dello Sport, per Mimmo Caso. L’ex calciatore e allenatore della Lazio ha toccato tanti argomenti, tra questi il suo arrivo in biancoceleste e l’anno del -9. Queste le sue parole: “Alla Lazio ho vissuto momenti incredibili, sono arrivato a Roma sposando il progetto di Giorgio Chinaglia che aveva l'ambizione di riportare la squadra tra le grandi: tuttavia in quel campionato ci ritrovammo presto a dover abbandonare i sogni di gloria: con Simoni ci salvammo a due giornate dal termine a Catanzaro”.

“L'estate successiva la società rischiò il fallimento; arrivarono Renato Bocchi e Gianmarco Calleri rilevando un club disastrato dal punto di vista finanziario: in quel contesto, la Lazio subì la penalizzazione di nove punti per la sentenza della CAF sul Totonero. Ma da quella penalizzazione nacque un'annata incredibile”.

“In quella stagione i tifosi della Lazio furono straordinari, senza di loro non credo che quella squadra sarebbe riuscita a superare un momento così difficile. La tifoseria fu protagonista tanto quanto i giocatori, l'allenatore e la società. Quell'anno vivemmo momenti incredibili, dal ritiro precampionato fino al termine della stagione; l'ultima partita la giocammo al San Paolo contro il Campobasso il 5 luglio: avevamo iniziato il ritiro dodici mesi prima, fu un'avventura che durò un anno intero”.