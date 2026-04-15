Lazio, per Sogliano il futuro è a Roma: le ultime sul dirigente

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© foto di Federico De Luca

Nelle scorse settimane Alfredo Pedullà aveva parlato di un interesse della Lazio nei confronti di Sean Sogliano. Il dirigente dell'Hellas Verona è particolarmente ammirato in Serie A per le sue capacità di scovare talenti, spesso poi acquistati dalla società biancoceleste a prezzi decisamente più alti di quelli iniziali. Il primo pensiero va subito a Noslin, ma l'olandese è solo l'esempio più oneroso di una lunga lista di calciatori che hanno vestito la maglia scaligera prima di approdare nella Capitale. Sogliano interesserebbe dalle parti di Formello per un ruolo da direttore sportivo, sostituendo Fabiani che cambierebbe scrivania per sedersi a quella di direttore generale del club. La Lazio, però, non è l'unica squadra ad aver palesato stima e interesse nei confronti del dirigente.

SOGLIANO NELLA ROMA? - Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo scontro interno alla Roma tra Gasperini e Ranieri avrebbe portato anche ad alcune riflessioni sul possibile innesto in società di un nuovo direttore sportivo che possa prendere il posto dell'ex allenatore e dell'attuale d.s. Massara. Nella lista di nomi emersa dalla rosea, oltre a quello di Giuntoli, ci sarebbe proprio il nome di Sean Sogliano, ormai in uscita dall'Hellas Verona. Sia per quanto riguarda la Lazio, sia per quel che riguarda la Roma si tratta per il momento solo di una suggestione. Nessuna delle due squadre ha ancora definito il suo futuro, ma vista l'occasione sembrerebbero entrambe pronte a valutarla•