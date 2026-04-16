Lazio, Cioffi sulla Fiorentina: "Dopo la vittoria contro i biancocelesti..."
La Fiorentina questa sera tornerà in campo contro il Crystal Palace, per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. La squadra Viola, dopo il successo contro la Lazio, proverà una clamorosa rimonta sugli inglesi (vincitori 3-0 all'andata). In vista della partita è intervenuto a Radio Firenzeviola l'ex allenatore Gabriele Cioffi che ha detto la sua anche sulla sfida tra Viola e biancocelesti.
"Io credo, che dopo la vittoria con la Lazio, per la Fiorentina possa essere una partita da affrontare con leggerezza, intesa come una partita senza alcun tipo di pressione. Ora lo spettro retrocessione si è allontanato e permette di giocare con più serenità. In una partita tutto può succedere. Sicuramente il Crystal Palace non è un cliente facile".