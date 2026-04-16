Tragedia nel calcio! Manninger ha perso la vita in un incidente stradale
16.04.2026 15:20 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tragedia nel mondo del calcio. Alexander Manninger, ex portiere della Juventus, ha perso la vita all'età di 48 anni in seguito a un grave incidete con la ferrovia locale di Salisburgo. L'impatto è avvenuto questa mattina, intorno alle 8.20, nei pressi di un passaggio a livello dove non erano presenti delle barriere. La macchina di Manninger è andata a sbarre contro un convoglio della ferrovia locale. L'arrivo immediato dei soccorsi si è rivelato vano. L'ex portiere bianconero ha perso la vita subito dopo l'impatto.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.