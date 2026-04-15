Lazio, la Lega si oppone al derby di lunedì alle 18: tutte le problematiche

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RASSEGNA STAMPA - Il tennis può ufficialmente scavalcare il calcio. L'evento simbolico per un sorpasso storico è il derby della Capitale in programma alla penultima giornata di Serie A. Secondo quanto indicato dal Messaggero, la sfida sarebbe già stata fissata ufficiosamente per domenica 17 maggio alle ore 12.30, ma la concomitanza con le finali degli Internazionali di Roma (singolo maschile, singolo femminile e doppio maschile) potrebbe portare a uno spostamento inatteso. Il motivo alle spalle di queste riflessioni è l'ordine pubblico. Il Viminale, memore di quanto avvenuto l'anno scorso con Lazio-Juventus, vuole evitare di dover fronteggiare nuove difficoltà nell'organizzazione delle forze dell'ordine e nella gestione del flusso di decine di migliaia di spettatori tra calcio e tennis. Soprattutto davanti a una sfida così delicata.

IL PROBLEMA DELLA CONTEMPORANEITA' - L'ostacolo maggiore, però, è quello della contemporaneità prevista dal regolamento della Lega di Serie A. Se, infatti, sulla volontà dei due club (tutt'altro che favorevoli a un derby di lunedì alle 18.00) si può passar sopra, lo stesso non si può fare sulla necessità che le squadre in corsa per il medesimo obiettivo giochino in contemporanea le ultime due partite del proprio campionato. Nonostante, quindi, da Via Rossellini sia arrivato l'ok per lunedì alle 20.45 o domenica alle 12.30 come possibili orari per il derby, la prima soluzione sarebbe a dir poco complicata per via del numero di partite che dovrebbero subire uno slittamento oltre il weekend. Considerando, infatti, la classifica attuale se Roma-Lazio dovesse essere posticipata a lunedì sera (18.00 o 20.45) si porterebbe con sé anche: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. L'unica a esser esclusa, per il momento, sarebbe Atalanta-Bologna per la distanza tra la Dea e i giallorossi di 4 punti.

LUNEDI', ALLE 18.00 - Il Viminale dovrà riunirsi con l'Osservatorio per prendere una decisione. Andranno prese in considerazione tutte le ipotesi e fatte tutte le valutazioni, considerando lo stop ai derby in notturna a tempo indeterminato decretato un anno fa dopo i tafferugli nella stracittadina che avevano portato al ferimento di 24 agenti della polizia. Per il momento l'ipotesi di un derby giocato lunedì alle 18.00 sembrerebbe a dir poco complicata. Da un lato per una questione relativa ai diritti televisivi, dall'altra per le complicazioni che verrebbero create alla Lega di Serie A, ai tifosi delle squadre e alle società stesse.