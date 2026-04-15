Lazio, quale futuro per Sarri? Si aprono diversi scenari: tutti i dettagli

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Crescono le attenzioni attorno a Maurizio Sarri e ciò rappresenta un potenziale rischio per la Lazio. A Firenze è stato accolto con grande calore dai tifosi della Fiorentina, squadra verso cui ha sempre mostrato un legame speciale. Anche Fabio Paratici ha riaperto i rapporti con lui, alimentando le voci su possibili scenari futuri, tra cui un possibile valzer di panchine che potrebbe coinvolgere anche piazze come Bologna o Bergamo. Nonostante ciò, il futuro di Sarri resta legato alla Lazio, con cui ha un contratto fino al 2028.

Il confronto decisivo con Lotito, scrive il Corriere dello Sport, è atteso a fine stagione o dopo la Coppa Italia, con il 22 aprile come prima data chiave. I rapporti sono più distesi rispetto al passato, ma la sensazione è che si vada verso una decisione inevitabile.

Molto dipenderà dai programmi della società: Sarri, infatti, ha ribadito che valuterà in base alle ambizioni del club. In caso di offerta importante potrebbe chiedere la rescissione, altrimenti sarà la Lazio a decidere se continuare o interrompere il rapporto, considerando anche l’ingaggio da circa 2,5 milioni più bonus. Sul fondo resta un nodo irrisolto: la visione tecnica. La Lazio punta su un rinnovamento della rosa, mentre Sarri pretende qualità e garanzie, senza più compromessi. Il rischio, altrimenti, è quello di proseguire un rapporto ormai logorato, senza reali benefici per entrambe le parti.