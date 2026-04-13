Fiorentina, Paratici a Dazn: "Sarri? Tutti dicono che alla Juve..."

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Ai microfoni di Dazn a presentare il match Fiorentina - Lazio è Fabio Paratici, direttore sportivo della Viola: "Malagò? È una persona che ha già ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio con ottimi risultati, una figura carismatica che ci può rappresentare a un certo livello con idee nuove. Le Under 23 dovrebbero essere di più, più squadre dovrebbero farle. Noi siamo organizzati per farla, abbiamo un ottimo settore giovanile.

Non ho incrociato Maurizio Sarri che vedrò volentieri, Sarri è stato con noi un anno alla Juve tutti ne hanno parlato come un passaggio non positivo, ma insieme abbiamo vinto uno scudetto e perso una finale di Coppa Italia ai rigori, e una finale di Supercoppa, ha un bilancio eccezionale”