Fiumicino come Termini: i tifosi accoglieranno la Lazio in aeroporto
RASSEGNA STAMPA - Non solo Formello, sarà un doppio bagno di folla per la Lazio alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dopo l’appuntamento nel centro sportivo alle 10:00, per una prima parte di rifinitura aperta al pubblico, la squadra potrà godere del calore dei propri tifosi anche nel pomeriggio.
La tifoseria organizzata, infatti, ha annunciato che non sarà presente a Formello: “La nostra richiesta, per questioni logistiche e lavorative, era di pensare a un altro giorno” hanno spiegato infatti esponenti dei gruppi organizzati a Radio Laziale. Nonostante questo, riporta il Messaggero, è stata comunque studiata una soluzione alternativa per mostrare vicinanza alla squadra.
Diversi tifosi infatti, spiega il quotidiano, si riverseranno a Fiumicino nel pomeriggio per incitare la squadra e lo staff appena prima dell’imbarco sull’aereo che poi porterà la Lazio a Bergamo, come avvenuto spesso negli ultimi anni fuori la stazione Termini alla vigilia delle gare di cartello col Napoli, spesso segnate dal divieto di trasferta.