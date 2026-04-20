FIGC, Lotito si è convinto? Cos'è successo con Malagò: il retroscena
Bisogna fare chiarezza sulla posizione di Claudio Lotito in merito alla candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. L'ex patron del CONI è stato eletto dalla Lega Serie A per la federazione: tutti i club (anche il Verona, inizialmente contrario) hanno votato per lui, eccetto il numero uno della Lazio. Nella conferenza stampa odierna, dopo l'ultima assemblea, Simonelli ha scherzato sul numero delle squadre ora a favore: "Oggi le squadre da 19 sono salite a 19,5", ha detto.
"A 19 e tre quarti... Diciamo che sono preoccupato (ride, ndr)", ha risposto Malagò riferendosi, per l'appunto, a Lotito. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, però, il presidente della Lazio sarebbe intervenuto specificando che la sua contrarietà non fosse relativa al nome, ma alle norme che contesta da tempo (e vorrebbe il commissariamento). La sua posizione, insomma, non sembra cambiata.