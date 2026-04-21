Da Lazzari a Basic: le ultime dall’infermeria verso Atalanta - Lazio
RASSEGNA STAMPA - La lunga serie di infortuni che ha colpito la rosa della Lazio in questa stagione continua a non dare tregua al gruppo di Sarri. L'ultimo stop in ordine di tempo è stato quello di Marusic, che proverà il recupero lampo proprio in vista della gara con l'Atalanta.
Dal Maradona la Lazio era uscita non solo con i tre punti, ma anche con il preallarme per le condizioni di Lazzari e Basic, il primo costretto al cambio nel finale e il secondo uscito stremato dal campo. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, per entrambi sembra essere stato scongiurato ogni problema.
Solo crampi, infatti, quelli che hanno frenato Lazzari al Maradona contro il Napoli. Sforzo e stanchezza che hanno inevitabilmente colpito anche Basic, reduce da una lunga assenza dai campi. Entrambi, comunque, hanno recuperato e saranno regolarmente a disposizione di Sarri per la gara che la Lazio giocherà contro l’Atalanta.