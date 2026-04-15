FIGC, l'irruzione di Lotito: svelato il documento sul commissariamento

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RASSEGNA STAMPA - La Lega di Serie A ha fatto la sua scelta. Il nome è quello di Giovanni Malagò come nuovo presidente federale. Una candidatura forte che l'ex numero uno del CONI ha presentato come "sfida affascinante" ma che, prima di essere accettata, dovrà essere sottoposta a "tante riflessioni" da dover fare. L'esposizione pubblica di Malagò, come riporta il Corriere dello Sport, è stata una presa di posizione da parte della Lega, ma anche un'esposizione a eventuali attacchi esterni e interni.

Tra questi anche quello arrivato nelle scorse ore da Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è l'unico dei 20 di Serie A che non ha fornito il proprio appoggio a Malagò, preferendo alle elezioni la strada del commissariamento, e nella giornata di ieri ha fatto la sua irruzione nella 7° Commissione (organo parlamentare che si occupa di istruzione, beni culturali, ricerca e sport) di cui non fa parte, prendendo parola dopo il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

LOTITO E IL DOCUMENTO PER IL COMMISSARIMENTO DELLA FIGC - Stando a quanto scrive il quotidiano, Lotito - dopo aver accusato il Parlamento di aver "abdicato al proprio ruolo" - avrebbe iniziato a leggere un documento (secondo qualcuno invitato da Casini, giurista ed ex presidente di Lega) in cui elencava le ragioni che avrebbero dovuto portare la FIGC a un commissariamento "entro il 30 aprile 2026" sulla base "della legge del 17 ottobre 2003 n.280".

LA COMPOSIZIONE - Nella lettura del documento Lottio ha svelato anche la composizione di questo commissariamento che prevede: due subcommissari e un comitato di 5 membri, 3 nominati dalla politica e 2 dalla Fifa, che dovranno restare in carica fino al 31 dicembre 2028. Il compito sarà quello di riformare il calcio italiano senza "rendere conto a nessuno se non al Parlamento". Nel corso della lettura Lotito ha trovato solo l'appoggio parziale del Ministro dello Sport Andrea Abodi che, mentre il presidente della Lazio e Senatore di FI leggeva il documento, scuoteva di tanto in tanto la testa.