Lazio, il tifo organizzato: "Per l'Atalanta vogliamo organizzare..." - VIDEO

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I laziali riuniti per la partita tra Atalanta e Lazio di Coppa Italia? Dal momento che ai tifosi residenti nella Regione Lazio è stato imposto il divieto di partire in trasferta e seguire la squadra di Maurizio Sarri, a compattare il popolo biancoceleste ci pensa il tifo organizzato. Intervenuti sulle frequenza di Radio Laziale, alcuni esponenti hanno reso noto il tentativo di convincimento del Comune a concedere un'area dove poter allestire dei maxi-schermi per riunire i laziali e seguire insieme la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

"Stiamo cercando in tutti i modi di trovare un'area dove poter vedere la Lazio. Ci avrebbe dovuto pensare la società, ma come sempre ai laziali ci pensano ai laziali. Stiamo discutendo con il Comune di Roma per ottenere una zona dove mettere i maxi schermi. Per ora siamo in una fase di stallo. Non sappiamo se ci riusciremo oppure no. Nelle prossime ore sapremo qualcosa di più concreto e come al solito lo comunicheremo. Speriamo di riuscirci perché ci manca tanto lo stare insieme, anche se non saremo a Bergamo".

Ma non solo. Il tifo organizzato sta tentando anche di trovare un modo per far sentire la propria carica al popolo biancoceleste in vista di martedì, quando la squadra partirà per Bergamo: "Stiamo provando a organizzare anche un'altra cosa per martedì per sostenere la squadra prima della partenza".