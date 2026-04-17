Lazio, Ratkov sgomita a caccia di minuti: chance col Napoli? Le ultime
RASSEGNA STAMPA - Circa un quarto d’ora contro la Fiorentina per tornare ad assaggiare il campo in una gara ufficiale dopo quattro partite guardate esclusivamente dalla panchina. La forte emergenza con cui è nuovamente alle prese la Lazio ha restituito minuti a Petar Ratkov, ritenuto non ancora pronto per i ritmi della Serie A da Sarri.
Nella difficoltà di un reparto offensivo spesso spento e senza picchi, Ratkov ha comunque mandato qualche piccolo segnale positivo. E, per questo, come riporta l’edizione odierna del Tempo, spera di poter vedere aumentare il proprio minutaggio già nella gara della Lazio contro il Napoli. Il suo colpo di testa respinto da De Gea e ispirato dal cross di Tavares contro la Fiorentina rimane l’unica chance offensiva prodotta da un centravanti della Lazio al Franchi. E, anche se poco, è già qualcosa.
Per questo ora Ratkov spera in una chance, se non da titolare ancora a gara in corso ma con più minutaggio rispetto ai quindi minuti visti in Toscana. Un assist, in tal senso, potrebbe arrivare dalle condizioni ancora precarie di Maldini, che potrebbe essere risparmiato anche contro il Napoli in vista del ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.