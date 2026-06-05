La Lazio abbandona Leite: salta l’arrivo a Formello del difensore
RASSEGNA STAMPA - Sembra essere stanca del lungo tira e molla la Lazio: non sarà Diogo Leite il prossimo difensore della squadra biancoceleste. Il portoghese si libererà a zero dall’Union Berlino, ma il suo futuro non sarà a Formello.
Come riporta anche il Messaggero, infatti, la Lazio ha scelto di abbandonare la pista per il classe 1999, in lista già dall’inverno. Fabiani si era mosso infatti già durante la sessione invernale per ottenere la firma di Diogo Leite, che però aveva continuato a prendere tempo.
Un infortunio con l’Union Berlino aveva poi raffreddato ogni discorso, con la Lazio tornata alla carica nelle ultime settimane ma ora nuovamente defilata e orientata su altri profili per scegliere colui che prenderà il posto di Romagnoli nello spogliatoio.