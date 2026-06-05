Provstgaard, da scommessa a certezza: la Lazio ripartirà anche da lui
RASSEGNA STAMPA - Non poteva desiderare compleanno migliore Provstgaard. Il danese ha scartato il suo regalo in anticipo disputando la prima partita da titolare in nazionale nell’amichevole contro il Congo. Un traguardo importante che ha raggiunto al culmine di una stagione che lo ha consacrato anche alla Lazio.
La prestazione all’esordio - malgrado l’infortunio che lo vedrà sottoporsi a accertamenti clinici - ha confermato quanto di buono fatto in bianconceleste negli ultimi mesi, dove - sottolinea Il Corriere dello Sport - è riuscito ritagliarsi spazio conquistando la fiducia di tutti. Era arrivato come prospetto da sviluppare, si è trasformato in una risorsa preziosa. 26 presenze in Serie A, 1.527 minuti giocati e soprattutto 17 presenze consecutive messe insieme nel finale di campionato.
Il danese, prosegue il quotidiano, rappresenta una delle poche certezze da cui Gattuso potrà partire per iniziare un nuovo ciclo. L’obiettivo del difensore è quello di continuare a crescere sia con la Nazionale sia col club.
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