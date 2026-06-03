Danimarca, Riemer sull'infortunio di Provstgaard: "Non credo sia niente di grave"
03.06.2026 23:00 di Simone Locusta
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Oliver Provstgaard ha esordito dall'inizio con la sua Danimarca nell'amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo, ma è stato costretto a uscire dal campo a dieci minuti dalla fine a causa di un infortunio al bicipite femorale.
Intervenuto ai microfoni di TV2 Sport al termine della gara, il ct Riemer ha però assicurato che non c'è motivo di preoccuparsi. Di seguito le sue parole.
"Non credo ci sia niente di grave. Era solo un piccolo crampo. Dopotutto, siamo alla fine della stagione, quindi penso che fosse solo il corpo un po' stanco".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.