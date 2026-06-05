Calciomercato Lazio | L'Avellino segue Artistico: la conferma del diesse
CALCIOMERCATO LAZIO - Gabriele Artistico tornerà alla Lazio. Lo Spezia (retrocesso in Serie C) non lo riscatterà. Per questo rientrerà a Formello dove verrà deciso il suo futuro. Su di lui ci sono diverse squadre di Serie B, tra cui anche l'Avellino. A conferma dell'interesse è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni il direttore sportivo del club irpino Mario Aiello. Di seguito le sue parole a riguardo.
"Con la Lazio abbiamo ottimi rapporti. Abbiamo preso Milani e Crespi, hanno bei giocatori per la nostra piazza. Vediamo se si può creare altro. Artistico? Si è messo tanto in evidenza, è ambito da tanti club anche di bassa classifica in Serie A. Con il diesse Fabiani e con Bianchi c'è un ottimo rapporto, si sono messi sempre a disposizione con noi. Affari in vista? Vediamo (ride, ndr.)".