Calciomercato Lazio | Dalla difesa all'attacco: le cinque richieste di Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Due difensori, un centrocampista, una punta centrale e un attaccante esterno. Sono queste le richieste avanzate da Rino Gattuso nella cena che si è tenuta mercoledì sera a Formello.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport quelle di Gattuso non sono richieste tassative ma indicazioni per colmare alcune lacune al netto delle partenze certe come quella di Romagnoli. La prima esigenza è proprio quella di rimpiazzare il difensore: in pole rimane sempre Diogo Leite, che sta per svincolarsi dall’Union Berlino, ma la Lazio sta guardando anche ad altri profili come quello di Coppola, under 23 italiano che quindi non rientrerebbe nel costo del lavoro allargato, e quello del 21enne spagnolo Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, valutato 10 milioni.

Meno complicata è la situazione del centrocampo visto che Gattuso ha deciso di spostare definitivamente Patric nel ruolo di mediano. Servirà però almeno un innesto e anche qui i profili sondati sono diversi: il primo è quello di Schimd del Werder Brema, già seguito a gennaio.

In attacco non ci saranno sconvolgimenti a meno di una cessione di Dia o Noslin. In quel caso la Lazio avrebbe messo gli occhi su Bamba Dieng del Lorient, 16 gol in 26 partite nell’ultima stagione. A Gattuso piace anche Sebastiano Esposito ma i costi, da questo punto di vista, sono alti.

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