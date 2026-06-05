PRIMAVERA | Lazio, Punzi spera nella conferma. Ledesma l'alternativa

05.06.2026 14:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
PRIMAVERA | Lazio, Punzi spera nella conferma. Ledesma l'alternativa

RASSEGNA STAMPA - Per la Lazio Primavera si preannunciano settimane di grande cambiamento. Tanti ragazzi saluteranno per sopraggiunti limiti d'età o partiranno per un'esperienza in prestito, e altrettante nuove leve verranno promosse dal vivaio biancoceleste per completare l'organico. In attesa che la squadra prenda forma, però, resta ancora da chiarire chi sarà a sedersi sulla panchina nella prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, Francesco Punzi spera in una conferma. Nonostante un campionato non esaltante, terminato al 16° posto, non è da escludere che la guida della Primavera resti a lui. L'alternativa più quotata è Cristian Ledesma, tecnico dell'Under 17, attualmente impegnato nei quarti di finale dei playoff. Nelle prossime settimane verrà fatta maggiore chiarezza.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.