PRIMAVERA | Lazio, Punzi spera nella conferma. Ledesma l'alternativa
RASSEGNA STAMPA - Per la Lazio Primavera si preannunciano settimane di grande cambiamento. Tanti ragazzi saluteranno per sopraggiunti limiti d'età o partiranno per un'esperienza in prestito, e altrettante nuove leve verranno promosse dal vivaio biancoceleste per completare l'organico. In attesa che la squadra prenda forma, però, resta ancora da chiarire chi sarà a sedersi sulla panchina nella prossima stagione.
Secondo il Corriere dello Sport, Francesco Punzi spera in una conferma. Nonostante un campionato non esaltante, terminato al 16° posto, non è da escludere che la guida della Primavera resti a lui. L'alternativa più quotata è Cristian Ledesma, tecnico dell'Under 17, attualmente impegnato nei quarti di finale dei playoff. Nelle prossime settimane verrà fatta maggiore chiarezza.