PRIMAVERA | Punzi confermato in panchina: Fabiani cerca nuovi rinforzi
RASSEGNA STAMPA - Francesco Punzi confermato allenatore della Lazio Primavera. Non ci sarà il cambio in panchina per i baby Under 20. Fiducia al tecnico già al comando nell'ultimo campionato, chiuso al tredicesimo posto: centrato l'obiettivo salvezza richiesto a inizio stagione.
Dopo l'estate però cresceranno le pretese da parte della società. Come riporta il Corriere dello Sport, per settimane era rimasta viva la candidatura di Cristian Ledesma, ora mister della Lazio Under 17, ancora impegnata nei propri playoff. Domani i ragazzi dell'ex centrocampista biancoceleste se la vedranno contro l'Empoli nei quarti di finale (la sfida d'andata verrà disputata in casa).
A Formello, nel frattempo, è stata presa la decisione relativa alla Primavera: Punzi, 47 anni, rimarrà alla guida della squadra, che ora dovrà essere rinforzata. Restano ancora da definire tutte le altre cariche 2026-2027 del settore giovanile (quindi dall'U18 in giù).