Calciomercato Lazio | In arrivo un classe 2009 dal Palermo: i dettagli
24.07.2026 11:45 di Simone Locusta
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© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net
CALCIOMERCATO LAZIO - Occhi sul presente, ma anche verso il futuro. La Lazio si muove anche per rinforzare la Primavera di Punzi: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club biancoceleste avrebbe trovato l'accordo per Pietro La Corte, talento classe 2009 di proprietà del Palermo. Scambio di documenti in corso, contratto biennale per il giovane centravanti.
The first pic of Pietro #LaCorte (born in 2009) after the signing for #Lazio. Contract until 2028. #transfers pic.twitter.com/g1iEce9QdM— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.