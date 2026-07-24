Calciomercato Lazio | In arrivo un classe 2009 dal Palermo: i dettagli

24.07.2026 11:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | In arrivo un classe 2009 dal Palermo: i dettagli
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© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

CALCIOMERCATO LAZIO - Occhi sul presente, ma anche verso il futuro. La Lazio si muove anche per rinforzare la Primavera di Punzi: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club biancoceleste avrebbe trovato l'accordo per Pietro La Corte, talento classe 2009 di proprietà del Palermo. Scambio di documenti in corso, contratto biennale per il giovane centravanti.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.