Lazio, Patric spegne 33 candeline: gli auguri della società - FT
17.04.2026 09:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Giornata speciale quella odierna per uno dei giocatori più amati dal pubblico biancoceleste. Oggi, Gabarron Patric, spegne 33 candeline e, la Lazio, con un post social ha voluto inviare allo spagnolo un messaggio di auguri.
“Happy birthday, Gaba”, questo il messaggio accompagnato da una foto che lo ritrae durante i festeggiamenti della Supercoppa vinta nel 2017.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide