Lazio, il tifo organizzato prende posizione: la scelta sulle trasferte
05.06.2026 12:50 di Christian Gugliotta
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In un comunicato diffuso sui social, il tifo organizzato ha ribadito la propria posizione nei confronti della società, annunciando la decisione di non sottoscrivere gli abbonamenti allo stadio Olimpico per la prossima stagione. Riguardo le partite che la Lazio giocherà in trasferta, la scelta è stata la seguente:
"Saremo presenti in tutte le trasferte, cercando di sostenere i ragazzi e fargli capire che questa situazione non dipende nè da loro né dal nuovo allenatore, al quale rivolgiamo il nostro benvenuto, chiedendogli di avere un comportamento degno del simbolo che rappresentera".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.