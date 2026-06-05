Calciomercato Lazio | Chi al posto di Romagnoli? La scelta di Gattuso
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Con Romagnoli destinato all’Al-Sadd e in attesa di definire il futuro di Gila, corteggiato dal Napoli, durante gli incontri a Formello Gattuso è riuscito a ottenere la garanzia che la Lazio interverrà sul mercato per acquistare un centrale di difesa.
Tra i nomi in lista, come riporta anche l’edizione odierna de la Repubblica, c’è anche quello di Diego Coppola, centrale classe 2003 di proprietà del Brighton. Si tratta di un profilo estremamente apprezzato da Gattuso, che lo aveva convocato anche in Nazionale, ma che in Premier League finora non si è ambientato.
Non a caso Coppola ha passato gli ultimi sei mesi in prestito al Paris FC con Immobile, prima di tornare al Brighton. Che, oggi, sarebbe disposto a un nuovo prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni. Condizioni che la Lazio potrebbe accettare per regalare a Gattuso il secondo acquisto estivo dopo Pedraza.