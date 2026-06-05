Serie A, De Siervo rivela: "Ecco cosa chiediamo ai nostri arbitri"

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L'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha parlato da Parma nelle prime ore del Festival della Serie A. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Che stagione è stata?

"Una stagione di grandi numeri, abbiamo superato il record di audience televisiva, questa è la cartina di tornasole più chiara così come l'aumento delle presenze negli stadi. Il campionato ha convinto fino all'ultima giornata, al netto della vittoria meritata dell'Inter tutti gli altri obiettivi sono stati aperti fino all'ultimo minuto. Questo è l'elemento per cui noi lavoriamo. Il giudizio del pubblico è positivo. Poi non mettiamo la testa sotto la sabbia, ci sono state tante polemiche e da qui partiremo per una riflessione profonda, critica, costruttiva: l'obiettivo è migliorare un prodotto che ha standard alti, l'obiettivo è mettere nelle condizioni i presidenti di costruire squadre migliori per il futuro".

Su quale elemento vi concentrerete per migliorare?

"Da qui a 15 giorni verrà votata la nuova governance della Federazione, all'interno c'è dentro la parte degli arbitri. A loro chiediamo di avere una gestione dell'evento più europea: cercare di giocare di più, di fischiare meno e di essere più severi verso chi simula e verso le proteste. Queste cose non vogliamo più vederle. Dal punto di vista tecnico rivendichiamo, come Lega e visti gli investimenti che abbiamo fatto, il primato. Questo è un paese di polemiche e creazione di storie, non esiste altro paese in cui tutta la tecnologia disponibile sia stata così testata e messa a disposizione. Ogni cosa che avviene attorno al Var, alle comunicazioni, attorno alle immagini, sono tutte effettuate da noi e consegnate all'AIA ogni settimana. Per noi come Serie A è impossibile fare di più, forse solo cambiare il modello di archiviazione. Magari le immagini saranno tenute 2 anni, credo ed esprimo massima fiducia alla classe arbitrale italiana, dobbiamo eliminare le polemiche sterili e vedere cosa accade realmente sul campo".