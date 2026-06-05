Lazio, il tifo organizzato entrerà al derby? La decisione
05.06.2026 12:25 di Christian Gugliotta
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La protesta del popolo laziale continua imperterrita. Attraverso un comunicato, il tifo organizzato biancoceleste ha annunciato la volontà di non rinnovare gli abbonamenti allo stadio Olimpico in vista della prossima stagione. Riguardo la presenza ai derby contro la Roma, invece, la decisione è stata la seguente:
"Saremo presenti ai derby, sia in casa che in trasferta. Pensavamo di avere di fronte una tifoseria che avesse un minimo di mentalità, invece, hanno preferito alzare striscioni e fare cori contro una curva vuota, dimostrandosi quelli che sono".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.