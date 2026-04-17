Serie A, al via la 33ª giornata: due gare in programma
17.04.2026 12:30 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico Serra
L'ultimo turno di Serie A ha visto la Lazio cadere al Franchi contro la Fiorentina. Un ko per 1-0 accompagnato da numerose polemiche arbitrali, dovute esclusivamente al mancato calcio di rigore concesso ai biancocelesti per il contatto tra Mandragora e Noslin.
La 33ª giornata di campionato, nella quale la squadra di Sarri sarà impegnata in trasferta a Napoli, prenderà il via alle 18:30 di oggi, quando il Como andrà a caccia di punti in ottica Champions in casa del Sassuolo.
Alle 20:45, poi, sarà la volta di Inter - Cagliari. Reduci dal successo in rimonta contro i lariani, i nerazzurri di Chivu proveranno a blindare lo scudetto con un'altra vittoria, che consentirebbe di ampliare a 12 punti il gap sul secondo posto.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.