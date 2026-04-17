Atalanta - Lazio, la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli
Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha reso noti tutti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti del settore ospiti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma alle 21:00 di mercoledì 22 aprile. Questo il comunicato:
"L`Atalanta Bergamasca informa i tifosi biancocelesti che. in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, sono in vendita i tagliandi del settore ospiti per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa Atalanta-Lazio, in programma mercoledì 22 aprile allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Prezzo dei tagliandi:
- Intero € 28,00;
- Under 16 € 23,00.
La vendita sarà aperta fino alle ore 19:00 di martedi 21 aprile.
Restrizioni: la vendita è riservata ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione S.S. Lazio (tessera del tifoso 1900), residenti al di fuori della regione Lazio.
Divieto del cambio nominativo.
Punti vendita:
- Online