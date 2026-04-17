Atalanta - Lazio, la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

17.04.2026 10:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Atalanta - Lazio, la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha reso noti tutti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti del settore ospiti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma alle 21:00 di mercoledì 22 aprile. Questo il comunicato:

"L`Atalanta Bergamasca informa i tifosi biancocelesti che. in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, sono in vendita i tagliandi del settore ospiti per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa Atalanta-Lazio, in programma mercoledì 22 aprile allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Prezzo dei tagliandi:

- Intero € 28,00;

- Under 16 € 23,00.

La vendita sarà aperta fino alle ore 19:00 di martedi 21 aprile. 

Restrizioni: la vendita è riservata ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione S.S. Lazio (tessera del tifoso 1900), residenti al di fuori della regione Lazio.

Divieto del cambio nominativo.

Punti vendita:

Online

Punti vendita Vivaticket"

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.