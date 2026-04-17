Napoli - Lazio, la vendita dei tagliandi: tutte le info sul settore ospiti
Attraverso un comunicato, il Napoli ha reso note tutte le informazioni utili alla vendita dei biglietti del settore ospiti per la sfida contro la Lazio, prevista alle ore 18:00 di sabato 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona. Questa la nota:
"Il Napoli calcio informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara di Serie A Enilive Napoli-Lazio, in programma sabato 18 aprile alle ore 18:00 allo stadio Maradona di Napoli, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:
• Prezzo Tagliando € 40,00
• Modalità di vendita solo on-line: Circuito TicketOne.
• Inizio Vendite: 17.04.2026 ore 10.00
• Chiusura Vendite: 17.04.2026 ore 19.00
• SOLO WEB: obbligo fidelity card Lazio 1900, divieto per i residenti nella regione Lazio, anche se fidelizzati. Riconoscimento obbligatorio con la card ed emissione del titolo in modalità passbook.
• Incedibilità del titolo.
• Ingresso: Gate 26.
· Capienza Settore: posti 2.482 denominato Settore Ospiti Superiore
Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti".