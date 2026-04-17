Roma, cosa c'è dietro alle parole di Ranieri? Spunta il retroscena

17.04.2026 13:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Roma, cosa c'è dietro alle parole di Ranieri? Spunta il retroscena
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Emergono retroscena significativi in casa Roma sul ruolo di Claudio Ranieri e sulle dinamiche interne al club. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, infatti, le recenti dichiarazioni del tecnico nel match Roma-Pisa, non sarebbero casuali, ma, al contrario, una mossa ben pensata per ridurre la sempre maggiore centralità di Gasperini nell'ambiente Roma.

Da qui la scelta di esporsi pubblicamente, con l’obiettivo di spingere la proprietà a prendere una posizione chiara. In questo scenario, Dan Friedkin verrebbe così chiamato a una decisione definitiva che potrebbe ridefinire gli equilibri del club nel breve periodo. Una vera e propria partita a poker, dove ogni mossa rischia di risultare decisiva per il futuro del club e della squadra stessa.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.