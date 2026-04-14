Serie A | Napoli - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming
14.04.2026 16:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Il big match è alle porte. Un sabato incandescente quello che si vivrà il 18 aprile alle ore 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli, secondo solo all'Inter con 9 punti di differenza, cerca il sogno Scudetto. Dall'altra parte c'è una Lazio reduce dalla sconfitta all'Artemio Franchi che vuole a tutti i costi rialzare la testa e concentrarsi sul campionato prima di affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia.
Il match, in programma alle ore 18.00 di sabato 18 aprile, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.