Retegui, infortunio shock: lascia il campo in barella
17.04.2026 11:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Infortunio shock per l’ex Atalanta e attaccante della Nazionale Mateo Retegui. Il calciatore, che veste la maglia dell’Al Qadsiah, ha infatti subito la rottura della tibia sinistra nella gara contro l’Al-Shabab e sarà operato nei prossimi giorni.
L’infortunio è apparso grave fin dall’inizio con Retegui che ha dovuto lasciare il campo in barella. I tempi di recupero precisi non sono stati ancora comunicati ma dovrebbero aggirarsi intorno ai 2 mesi.
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Jessica Reatini
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