Calciomercato Lazio | Chi è Kaique Kenji: il figlio d'arte 'seguace della saggezza'

© foto di Gustavo Aleixo

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calcio brasiliano rimane particolarmente attenzionato dalla Lazio. La telenovela Rayan di gennaio è stata solo la punta dell'iceberg, la talent room segue molto i talenti in Sudamerica e anche l'ultimo nome proviene dal Brasile, proprio come Rayan (trasferitosi al Bournemouth, in Premier League). Vi abbiamo raccontato infatti dell'interesse per Kaique Kenji, classe 2006 di proprietà del Cruzeiro...

IL SEGUACE DELLA SAGGEZZA - Il suo nome, in realtà, è Kaique Kenji Takamura Correa: il ventenne del Cruzeiro è infatti registrato con i cognomi del padre, Correa, e della madre, Takamura. Kenji, invece, è parte del nome composto scelto dai genitori che in giapponese significa "seguace della saggezza".

FIGLIO D'ARTE - Il padre di Kaique è stato un calciatore importante per il calcio brasiliano, anche in chiave Nazionale. Infatti, Kaique è il figlio di Kléber Correa, terzino sinistro che ha avuto esperienze importanti con Corinthians, Santos e Internacional, vincendo numerosi trofei come il campionato brasiliano, la Copa do Brasil, la Copa Libertadores e la Coppa del Mondo per club. Ottimo rigorista e specialista dei calci di punizione, ha segnato 39 gol in carriera, giocando talvolta anche come trequartista. Con la maglia del Brasile, invece, papà Kléber ha collezionato 21 presenze e un gol, aggiudicandosi la Copa América nel 2007 e la Confederations Cup nel 2009, e sfiorando anche i Mondiali in Sudafrica.

PROFILO - Kaique Kenji è un esterno offensivo dalle doti atletiche importanti, da buon brasiliano è particolarmente bravo a saltare l'uomo. Alto circa 1,78 m, piede destro, Kaique è partito dalle giovanili del Corinthians prima di trasferirsi al Cruzeiro. Prima ha fatto la spola tra giovanili e prima squadra, oggi gioca fisso nella seconda anche se nelle ultime gare ha trovato meno spazio. Il suo talento però non è passato inosservato e nei mesi scorsi ha anche raggiunto la Nazionale U-20 del Brasile.

LA SITUAZIONE - Il profilo di Kenji piace alla Lazio, ma è presto per parlare di una trattativa già avviata. Come già vi abbiamo raccontato, nella talent room viene considerato un “profilo prioritario U21”, con margini di crescita importanti e una struttura tecnica già pronta per il salto. La Lazio guarda al futuro con l'obiettivo di ringiovanire ancor di più la rosa e Kenji può diventare più di un'idea nelle prossime settimane.