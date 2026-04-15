Lazio, la talent room guarda in Brasile: proposto Kaique Kenji

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI - Esterno sinistro di piede destro, classe 2006 del Cruzeiro ha attirato le attenzioni del club biancoceleste...

CALCIOMERCATO LAZIO - Certe tracce non fanno rumore. Si muovono sotto pelle, tra video che girano, relazioni che arrivano e nomi che iniziano a rimbalzare nei corridoi giusti. È così che prende forma il mercato della Lazio, soprattutto quando si parla di prospettive. Nelle ultime settimane, nella cosiddetta “talent room” biancoceleste, è stato proposto un profilo che non è passato inosservato: quello di Kaique Kenji Takamura Correa, esterno offensivo classe 2006 del Cruzeiro. Un nome ancora lontano dai riflettori europei, ma già capace di accendere curiosità e attenzione. I suoi video stanno girando, le clip raccontano di un giocatore elettrico, dinamico, con quella capacità tutta brasiliana di saltare l’uomo e creare superiorità. E quando certe qualità arrivano dritte agli occhi di chi costruisce il futuro, allora qualcosa si muove.

Kaique è un’ala sinistra naturale, piede destro, nel solco dei grandi esterni moderni: parte largo, punta l’uomo, rientra e cerca la giocata. Tecnica pulita, dribbling nello stretto, accelerazione bruciante. Ma non è solo estetica. C’è sostanza nei numeri e nella crescita: debutto tra i professionisti, esperienza internazionale già a 18 anni, personalità che emerge anche nei contesti più complessi. La relazione scout lo definisce “profilo prioritario U21”, con margini di crescita importanti e una struttura tecnica già pronta per il salto. Il doppio passaporto brasiliano-giapponese e le origini italiane aggiungono un elemento strategico non secondario in ottica futura.

E allora la domanda nasce spontanea, quasi inevitabile: può essere un nome da Lazio? Forse sì, almeno come idea, come investimento, come sguardo lungo. La fascia sinistra oggi ha un padrone, Mattia Zaccagni, ma il calcio corre veloce e il futuro va anticipato. Kaique rappresenta esattamente questo: un’ipotesi, una suggestione concreta, un possibile “dopo” che oggi è ancora tutto da scrivere. Non c’è trattativa, non c’è affondo, ma c’è interesse. E nel mercato, quello vero, è sempre da lì che si parte. Piace. E questo, in fondo, è già il miglior inizio possibile.

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