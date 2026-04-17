NEWS | Roma, studentessa trovata morta in casa: oggi doveva laurearsi
17.04.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una vera e propria tragedia quella avvenuta nella notte nella Capitale. Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria del trapanese, è stata infatti trovata senza vita nella sua abitazione, alla vigilia della discussione della tesi di laurea alla Luiss che si sarete dovuta tenere oggi, 17 aprile. I soccorsi, dopo l’allarme, sono stati immediati... <<< TRAGEDIA A ROMA >>>
autore
Jessica Reatini
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