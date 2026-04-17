Lazio, De Grandis (Sky): "Inter o Como? Se dovessimo andare in finale..."

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Stefano De Grandis. Il giornalista di Sky Sport ha detto la sua sul settore giovanile della Lazio per poi spostarsi sulla possibile finale di Coppa Italia.

"In un modo o nell'altro la Roma forma giocatori. Hanno la capacità di scandagliare i vivai limitrofi a Roma e continuano a funzionare nonostante le delusioni. La Lazio in passato ha prodotto talenti. Forse la quantità non è mai stata eccessiva, ma ha prodotto dei fuoriclasse. La Lazio ha prodotto Giordano, D'Amico e Nesta per fare tre nomi. Ci si possono aggiungere Di Vaio, Manfredonia, Agostinelli e molti altri. Come fai a non pensare al passato come a qualcosa che ti appartiene. I giocatori buoni che la Lazio ha avuto nel vivaio sono stati portati via: penso a Scamacca e Frattesi. C'è stata una scelta di non investire nel vivaio. Questa è una cosa molto triste".

"Secondo me al 75% passerà l'Inter in finale e al 35% il Como, anche se spero che passino i lariani. La Lazio se dovesse andare in finale di Coppa Italia non sarebbe favorita né con l'Inter, né con il Como. Nel 2019 la Lazio sul piano del gioco meritò la vittoria. Se si dovesse giocare Lazio-Como il Como avrebbe la possibilità storica di vincere una Coppa Italia, quindi sarebbe molto più motivata dell'Inter".