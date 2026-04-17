Italiane in Europa il prossimo anno: il punto tra Serie A e Coppa Italia

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’eliminazione di Bologna e Fiorentina rispettivamente da Europa e Conference League ha sancito la fine dei sogni di gloria per il calcio italiano nelle competizioni europee per questa stagione. In Champions, il Napoli è uscito nella League Phase, Juve e Inter ai playoff e l’Atalanta agli ottavi. In Europa League la Roma è stata eliminata agli ottavi dal Bologna poi eliminato ai quarti, stesso punto in cui ha salutato la Conference la Fiorentina.

Annata abbastanza fallimentare per le squadre italiane, che sono andate quasi tutte al di sotto delle aspettative, fatta eccezione per un Bologna che a fine percorso può vantare il bilancio più positivo. L’eliminazione delle italiane, però, ha un peso anche sulla stagione 2026/27: non ci saranno slot extra per la Serie A, che il prossimo anno si presenterà in Europa con sette squadre. Ma come saranno assegnati i posti?

Le prime quattro della classifica andranno in Champions League, la quinta staccherà il pass per l’Europa League. Per gli ultimi due posti saranno invece necessari dei calcoli. Il secondo slot in Europa League spetterebbe alla squadra che porterà a casa la Coppa Italia: tre delle quattro semifinaliste (Lazio, Atalanta e Como) potrebbero ancora sfruttare l’occasione, non l’Inter che è praticamente certa della Champions. Se la squadra vincitrice della Coppa Italia dovesse piazzarsi dal sesto posto in su, la sesta andrebbe in Europa League e la settimana in Conference. In caso contrario, sarebbe la sesta ad andare in Conference League e la settima rimarrebbe fuori da tutto.