C’è un altro Nicola Pietrangeli e tifa Lazio: “Da piccolo solo calcio e Olimpico”
Di cognome fa Pietrangeli e si chiama anche lui Nicola, ma col grande tennista recentemente scomparso non ha alcun grado di parentela: “Con la leggenda del tennis è soltanto un’omonimia, ai miei genitori piaceva il nome. È stato spontaneo, una semplice coincidenza”. Inizia così Nicola Pietrangeli, difensore classe 2000 del Sudtirol, la sua intervista alla Gazzetta dello Sport.
Reduce da un importante gol contro il Modena, Pietrangeli chiarisce subito la sua distanza dal tennis: “Con la racchetta gioco nel tempo libero, insieme a mio padre. Ho sempre preferito il pallone. A differenza del grande Nicola Pietrangeli, il tennis non è mai stato il mio sport”.
C’è però una cosa che accomuna il difensore del Sudtirol al grande Nicola Pietrangeli: l’amore per la Lazio. Il classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Perugia, racconta: “Da piccolo giocavo soltanto a calcio. Sono cresciuto a Lariano, circa 60 chilometri da Roma, mi capitava di andare all’Olimpico per tifare Lazio”.