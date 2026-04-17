De Rossi: "Scontro Gasperini - Ranieri? Non commento. Spero che..."

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Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica che vedrà il suo Genoa affrontare il Pisa. Interrogato sul clima teso in casa Roma, derivato dallo scontro in corso tra Gasperini e Ranieri, l'ex centrocampista giallorosso ha preferito evitare sbilanciarsi. Queste le sue dichiarazioni:

"Le voci che arrivano da Roma? Non le sto vivendo. Sto guardando da fuori. Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c’è un po’ di baruffa mediatica, e un po' all’interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera. Non commento queste cose, spero che le cose vadano sempre meglio perché se le cose vanno bene a Roma sono contento".