Nesta si candida: "Comprerei la Lazio!". Ma poi aggiunge...
16.04.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico Gaetano
Alessandro Nesta presidente della Lazio? Un epilogo che farebbe sognare i tifosi biancocelesti, soprattutto in un contesto di forte protesta e contrasto tra il popolo biancoceleste e la proprie del club. La candidatura di Nesta porterebbe quella lazialità che oggi manca e di cui si avverte l'assenza quotidianamente.
Nell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, proprio Alessandro Nesta si sarebbe proposto in via scherzosa per raccogliere l'eredità di Lotito: "Cosa farei con 250 milioni? Mi comprerei la Lazio!" ha detto l'ex bandiera della Lazio, per poi aggiungere: "Sto scherzando!".