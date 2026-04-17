Lazio, senti Giulini: "Pisacane resta al Cagliari? Ecco il suo futuro"

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Manca poco alla fine della stagione, quando si deciderà il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio. Non è chiaro se il tecnico rimarrà sulla panchina biancoceleste, se ne parlerà con la società a giugno. Intanto però sono già usciti i primi nomi che potrebbero sostituirlo: tra Grosso e Gattuso ci sarebbe anche Pisacane del Cagliari. Sul futuro dell'allenatore si è espresso il presidente rossoblù Tommaso Giulini, intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

“La scelta di Pisacane? I due aspetti principali sono i suoi valori umani che conosco profondamente ormai da oltre dieci anni, per me questo viene prima. Solo chi lo conosce intimamente sa di chi stiamo parlando. E poi i valori sul campo, il sacrificio, la voglia, la cattiveria, l’abnegazione, le letture tattiche, doti che spero di vedere a San Siro. Quello che ha fatto vedere come cattiveria e intelligenza con la maglia del Cagliari sono cose che voglio vedere sempre nella mia squadra. E sono convinto che siano le doti che possono farci fare risultato o una grande gara a Milano. Se rimane? Certo. Una volta conquistata la salvezza, con questo progetto, sarebbe la cosa più sbagliata cambiare allenatore”.