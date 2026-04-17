Napoli - Lazio, le probabili formazioni: Sarri tra dubbi, recuperi e assenze

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© foto di Federico De Luca 2026

Seconda trasferta consecutiva. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Lazio affronta il Napoli di Conte. Sarri dovrà fare i conti con le tante assenze e i diversi giocatori in dubbio, pensando anche alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Si è fermato Furlanetto: il secondo sarà Giacomone, il terzo Pannozzo della Primavera. Di fronte a Motta, titolare in porta (Provedel ha finito la stagione come Rovella), al centro della difesa ci saranno ancora Romagnoli e Provstgaard. Gila è tornato ad allenarsi, sarà preservato e andrà in panchina. In settimana si è rivisto anche Gigot, ma ancora non sarà convocato. Sulle fasce mancherà Marusic, a rischio anche per Bergamo: a destra quindi giocherà Lazzari, con Nuno Tavares a sinistra salvo turnover con Pellegrini. A centrocampo è ballottaggio tra Cataldi e Patric: potrebbero dividersi la partita così come Basic e Dele-Bashiru. Solo Taylor è sicuro del posto. In attacco rientrerà Maldini, comunque destinato a stare fuori: al centro dovrebbe esserci Dia, in vantaggio su Ratkov. A destra è corsa a due tra Cancellieri e Isaksen. Pochi dubbi invece su Zaccagni sull'altra fascia.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gila, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Noslin, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.