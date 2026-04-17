Braglia: “Ora è un Sarri diverso. La Lazio l’anno scorso lottava per…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia ha parlato del lavoro di Sarri alla Lazio e del suo futuro in panchina. Non è scontata, infatti, la sua permanenza in biancoceleste, per questo il suo nome è stato accostato anche al Napoli per un possibile ritorno. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

“Sarri? Non lo vedo a Napoli perché il Sarri dei 91 punti è un Sarri diverso da quello attuale. Lui ha preso una Lazio che l'anno scorso ha sfiorato il quarto posto e aveva una squadra di tutto rispetto anche quest'anno. I giocatori venduti a gennaio in realtà sono andati via già quando il rendimento non era stato eccelso"