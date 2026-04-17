Napoli, nuova iniziativa per la gara contro la Lazio: tutti i dettagli

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Per la partita contro la Lazio, il Napoli ha promossa un'iniziativa "dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione". Prima del fischio d'inizio, infatti, "i calciatori scenderanno in campo accompagnati da bambini con background migratorio provenienti dalle scuole della città". Di seguito il comunicato del club azzurro.

"In occasione della partita Napoli-Lazio, SSC Napoli promuove un’iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Prima del calcio d’inizio, i calciatori scenderanno in campo accompagnati da bambini con background migratorio provenienti dalle scuole della città.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di lanciare un messaggio attraverso il calcio e in un luogo simbolico come lo stadio, dove i bambini saranno protagonisti di un momento dal valore sociale e civile, nel segno dell’integrazione e delle pari opportunità.

SSC Napoli ringrazia il Comune di Napoli e, in particolare, l’Assessorato alle Politiche Sociali, per la collaborazione e la disponibilità nell’individuazione delle associazioni da coinvolgere, rendendo possibile la partecipazione dei bambini a un’esperienza così significativa.

I bambini coinvolti rappresentano il volto autentico di una città multiculturale, viva e inclusiva, dove le differenze diventano ricchezza e occasione di crescita collettiva. Accompagnando i campioni in campo, saranno simbolicamente al centro della scena, testimoniando che Napoli è una comunità aperta e accogliente.

Chiara Marciani, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Napoli: “Questa iniziativa vuole ribadire con forza il nostro impegno quotidiano contro ogni forma di discriminazione. Lo sport, e in particolare il calcio, ha un’enorme capacità di parlare alle persone e di trasmettere valori positivi. Vogliamo che questo messaggio arrivi forte soprattutto alle nuove generazioni. Un sentito ringraziamento va alla SSC Napoli per la sensibilità dimostrata e per aver reso possibile un’esperienza così significativa e indimenticabile per questi bambini, offrendo loro l’opportunità di vivere da protagonisti un momento unico all’interno di uno dei palcoscenici sportivi più importanti".

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: "SSC Napoli crede nel valore sociale del calcio e nella sua capacità di parlare a tutta la comunità. Con questa iniziativa vogliamo ribadire un messaggio di inclusione, affidandolo a un momento simbolico come l’ingresso in campo dei calciatori accompagnati dai bambini. Ringraziamo l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli per la collaborazione offerta in quest'iniziativa".