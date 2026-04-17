Pucciarelli: "La Lazio non ha qualità, senza Sarri avrebbe fatto più fatica"

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" su Stile TV, Manuel Pucciarelli, calciatore allenato da Sarri ai tempi dell'Empoli, ha speso delle parole sul tecnico della Lazio, che sabato sfiderà da ex il Napoli. Queste le sue parole:

"Ci sono tante similitudini tra Sarri e Italiano. Italiano non ha ancora allenato una big, come quando Sarri arrivò a Napoli. Serve un allenatore umile che sia in grado di valorizzare nuovamente ogni calciatore del Napoli. Sarri ha lasciato il cuore a Napoli e lo so di certo, non so quanto sia fattibile un suo ritorno, sono convinto che farebbe bene.

Su Sarri e la rosa della lazio ha poi detto: "Sarri non ha giocatori, non ha qualità, né quantità. La Lazio non ha proprio un organico, soprattutto dopo gennaio dove la società ha venduto i due migliori. Senza Sarri, la Lazio avrebbe fatto ancora più fatica".