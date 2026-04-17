Lazio, cancelli aperti a Formello prima dell'Atalanta: l'idea della società
17.04.2026 14:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Cancelli aperti a Formello. Secondo quanto riferito da Radio Laziale, la Lazio starebbe riflettendo sulla possibilità far entrare i tifosi al Fersini nella giornata di martedì mattina. Salvo ripensamenti, infatti, il pubblico biancoceleste potrà assistere alla prima parte della rifinitura, caricando la squadra di Sarri in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì sera. Si attende l'annuncio ufficiale da parte del club.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.